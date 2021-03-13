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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

السبت 13/مارس/2021 - 12:09 م
الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
آلاء حسن
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية العاشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الفيتنامية، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء 16 مارس الجاري، بقاعة المجلس.

وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكلمة السفير تران ثانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الفيتنامي؛ من بينهم: الفنان أحمد الجنايني الفنان التشكيلي المصري الكبير، والفنانة مي مهاب المخرجة المسرحية والمتخصصة في فن العرائس المائية، والمهندس عبد العزيز إبراهيم المصور الفوتوغرافي، وتدير الأمسية الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية فيتنام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بدخول مبنى المجلس بدون ارتداء الكمامة.

ومن المقرر أن تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة على فيسبوك من خلال الرابط التالي: شاهد

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية
الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية
الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية
الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

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