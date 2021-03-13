الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية
السبت 13/مارس/2021 - 12:09 م
آلاء حسنطباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية العاشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الفيتنامية، وذلك في تمام السادسة من مساء الثلاثاء 16 مارس الجاري، بقاعة المجلس.
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكلمة السفير تران ثانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الفيتنامي؛ من بينهم: الفنان أحمد الجنايني الفنان التشكيلي المصري الكبير، والفنانة مي مهاب المخرجة المسرحية والمتخصصة في فن العرائس المائية، والمهندس عبد العزيز إبراهيم المصور الفوتوغرافي، وتدير الأمسية الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية فيتنام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بدخول مبنى المجلس بدون ارتداء الكمامة.
ومن المقرر أن تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة على فيسبوك من خلال الرابط التالي: شاهد
وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكلمة السفير تران ثانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الفيتنامي؛ من بينهم: الفنان أحمد الجنايني الفنان التشكيلي المصري الكبير، والفنانة مي مهاب المخرجة المسرحية والمتخصصة في فن العرائس المائية، والمهندس عبد العزيز إبراهيم المصور الفوتوغرافي، وتدير الأمسية الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية فيتنام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بدخول مبنى المجلس بدون ارتداء الكمامة.
ومن المقرر أن تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة على فيسبوك من خلال الرابط التالي: شاهد
الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية
الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية
الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية
الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية