رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» و«جايكا» يبحثان الاستفادة من الخبرات الدولية في التأمين الشامل

السبت 13/مارس/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
بحث الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، مع وفد رفيع المستوي من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" سبل التعاون بين الجانبين، في مجال تحسين جودة الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة أرجاء جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، لبحث أوجه الإستفادة من الخبرات الدولية في مجال التأمين الصحى الشامل، وآلية نقل هذه الخبرات في إطار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر أن تغطي مظلتها كافة المواطنين على مستوى الجمهورية في غضون 10 أعوام.

وناقش الاجتماع آلية نقل الخبرة اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة متضمنًا الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في تطوير برامج الرعاية الصحية فضلًا عن تقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب للتوجيه السليم للاستثمار الصحي، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعتمدة على المستوى الدولي.

وتطرق الاجتماع إلى نقل نظم محدثّة من الجانب الياباني لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة.

ولفت الدكتور أمير التلواني،المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع إلى أهمية مشاركة الخبرات اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة لتتجنب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة العوائق التي واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب الياباني السليمة في تطبيق نظام التأمين الصحي خلال الـ٥٠ عام الماضية.

مُثمِّنًا الإسهامات العديدة لوكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية، والذي تهدف في المقام الأول، إلى دعم الجهود المصرية في إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية لجميع المصريين بشكل آمن وفعال دون الحاجة لتحمل أعباء مالية مقابلها.

وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية تعمل على إرساء دعائم استراتيجية وطنية، ويعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحد ركائزها الأساسية لبناء الإنسان، ولذلك نرحب بالتعاون مع وكالة الجايكا وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، التي تسهم بدورها في نقل الخبرات الدولية بمجال التأمين الصحي الشامل الي المنظومة المصرية، عبر الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق الجودة المستدامة للخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير أداء الكوادر البشرية في ظل منظومة التأمين الصحي الصحي الجديدة.
«الرعاية الصحية» و«جايكا» يبحثان الاستفادة من الخبرات الدولية في التأمين الشامل
«الرعاية الصحية» و«جايكا» يبحثان الاستفادة من الخبرات الدولية في التأمين الشامل

موضوعات متعلقة

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

تباعد جسدى وقياس حرارة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة نقص السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات كورونا

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

إحالة مدرسة للتحقيق.. «الدستور» يرصد بدء العملية التعليمية فى المحافظات

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

محمد بن راشد: 60 % من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

السعودية تطور 6 ملاعب لتدعيم ملف طلب استضافة كأس آسيا 2027

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية