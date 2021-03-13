رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

وقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية، وذلك لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.

وسوف نستعرض مع حضراتكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2021 عبر بوابة الأزهر الشريف.