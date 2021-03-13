رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021
السبت 13/مارس/2021 - 01:58 م
تزايدت عمليات البحث مؤخرا خلال الساعات الماضية حول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2021 من خلال بوابة الازهر الشريف، وقد أعلنت المعاهد الازهرية أنه عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الاجابات ومراجعتها ورصد الدرجات سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021.
وتنظم مشيخة الأزهر الشريف مؤتمر صحفي لعرض نتائج الطلاب بالنظام الجديد وذلك بسبب تفشي وباء كورونا ومجابهة الدولة له من خلال الإجراءات الاحترازية.
1 - موقع الأزهر الشريف من خلال ذلك الرابط من هنا
2 - كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار مرحلته التعليمية.
3- الضغط على علامة البحث ستظهر النتيجة على الفور.
وقد أدى الطلاب امتحان القرأن والمواد الشرعية يوم 4 مارس 2021، وامتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس 2021 وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.
وتنظم مشيخة الأزهر الشريف مؤتمر صحفي لعرض نتائج الطلاب بالنظام الجديد وذلك بسبب تفشي وباء كورونا ومجابهة الدولة له من خلال الإجراءات الاحترازية.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021للبحث عن نتيجة الشهادة الأزهرية للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية يجب على القارئ الدخول إلى:
1 - موقع الأزهر الشريف من خلال ذلك الرابط من هنا
2 - كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار مرحلته التعليمية.
3- الضغط على علامة البحث ستظهر النتيجة على الفور.
وقد أدى الطلاب امتحان القرأن والمواد الشرعية يوم 4 مارس 2021، وامتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس 2021 وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.
وقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية، وذلك لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد.
وسوف نستعرض مع حضراتكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2021 عبر بوابة الأزهر الشريف.
يذكر أن الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.
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يذكر أن الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.