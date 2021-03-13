ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء

تحت إشراف الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق؛ يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، الملتقى الخامس والثلاثون لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول قصتي "نمر يأكل العشب" و"كبيرة لأول مرة" لكاتبة الأطفال ثريا عبد البديع.ومن المقرر أن يتحدث كل من الدكتور سلامة تعلب دكتوراه المناهج وطرق التدريس، الدكتور إبراهيم حنفي أستاذ الأدب الشعبي – أكاديمية الفنون، الدكتور أحمد سمير حنفي مدرس الأدب العربي - جامعة مطروح، ويدير اللقاء الدكتور أشرف قادوس، وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 17 مارس الجاري، في مقر المركز 15 شارع المنيل - ميدان المماليك - القاهرة.