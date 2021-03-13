وزير الأوقاف السوداني: ديننا يحترم الأديان والثقافات ومبدأنا التعايش

قال وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، إن السلام والسلم والأمان لا يأتون إلا في دول بها موائد للحوار، مضيفا: "الله حوار الشيطان وتحدث مع الكفار، فدينا يحترم الأديان والثقافات".وأضاف خلال كلمته في المؤتمر ال٣١ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "حوار الأديان والثقافات"، السبت، أن الإسلام مبدأه السلام والتعايش، وهي رسالة عالمية للعالم كله، مشيرا إلى أن.ولفت إلى أنه يجب أن نسعى جميعا إلى القضاء ووجود حائط صد لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والتشدد، والذي يتصدى لذلك هم الدعاة والوعاظ والعلماء من الشباب.ولفت أن دعوة الإسلام حينما يتصدى لها الشباب ستنتصر، مشددًا على ضرورة الاهتمام بقضية المرأة، لأنها أكثر من تتواجد في المنزل مع أبنائها، فهي حائط الصد الأول في تعزيز السلام.