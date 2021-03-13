الصحة تستقبل استفسارات مرضى كورونا بالعزل المنزلي.. تعرف على الطريقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال استفسارات مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي على الخط الساخن١٤٤٠.وطالبت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المصابين بارسال كلمة (عزل) إلى الرقم ١٤٤٠بالمجان.وأوضحت الوزارة أن طريقة التواصل مع الفريق الطبي لمتابعة الحالات الطارئة لمرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي تتم عن طريق ارسال الرسالة لتسجيل شكواه أو لتسجيل المصاب على قاعدة بيانات المصابين الخاصة بالمرضى، ثم يجب التأكد من استكمال بياناته حتى تصل رسالة تأكيد تسجيل البيانات.