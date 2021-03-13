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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء التحقيق في سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع

السبت 13/مارس/2021 - 11:54 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
داليا عبد الباسط
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بدأت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة ضبط 4 أشخاص بتهمة السطو على إحدى الشقق بالتجمع، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر الباب الخلفى لمسكنه وسرقة "مشغولات ذهبية- 2 ساعة يد رجالى".

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "3 أشخاص"، وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم بدائرة القسم لدى عميلهم "مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، أمكن ضبطه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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