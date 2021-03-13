عضو بـ«رجال الأعمال»: الاقتصاد المصري صمد أمام كورونا

أكد المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري بدر، أن الاقتصاد المصري صامد حتى الآن أمام جائحة كورونا التي هددت اقتصاديات العالم أجمع، مشيرًا إلى أن تماسك الاقتصاد المصري يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة خلال السنوات الماضية.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن هناك قطاعات مهمة جدًا داخل الاقتصاد المصري أبرزها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يلي اهتمامًا من القيادة السياسية لتطويره والنهوض به، والدليل على ذلك إصدار القرارات التمويلية من البنك المركزي خلال الفترة الماضية.وتابع عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري بدر، أن هذا القطاع يفتقد التسويق الجيد لمنتجاته، لذا من الضروري التفكير في إنشاء خاصة لتسويق منتجاته داخل مصر وخارجها، لتعزيز دور الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.