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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إنجي كيوان تتعرض للتنمر هي وأطفالها.. فماذا فعلت؟

السبت 13/مارس/2021 - 03:23 م
إنجي كيوان
إنجي كيوان
غادة موسى
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وجهت مقدمة البرامج التلفزيونية إنجي كيوان رسالة إلى المتنمرين عبر صفحتها الخاصة على الانستجرام، وقالت: "وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابيات وسلبيات، لقد تعرضت للتنمر في المدرسة من قبل وقد أثر ذلك سلبًا علي، ومع ذلك تمكنت من تحويل هذا إلى تجربة إيجابية لنفسي.

وأعربت كيوان أنها بصفتها امرأة وأم بالغة، تتعرض للتنمر الإلكتروني، فهي تندهش من الكلمات المكتوبة في التعليقات أو الرسائل والتي يمكن أن تكون مؤذية للغاية وتدمر احترام الذات لدى شخص ما.

وتتعرض مقدمة البرامج التلفزيونية للتنمر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد بعض الأبحاث لاحظت أن نصف المتنمرين لديها من الرجال، والنصف الآخر من الأمهات اللائي يجب أن يكن أكثر قلقًا بشأن تعرض أطفالهن للتنمر.

وأضافت أنها تشعر بالألم عندما يخبرها ابنها أنه يتلقى بعض التعليقات السلبية التي تؤذيه، ويعتقد أن هؤلاء المتنمرين أشرار، لأن أسرهم أناس سيئون، لذلك تقلق إنجي كثيرًا على أطفالها وتريد حمايتهم من المتنمرين، وتحاول تعليمهم من خلال القيادة بالقدوة، وتتمنى أن يفعل الآباء الآخرون الشيء نفسه لإنقاذ الأجيال القادمة من الضرر الدائم الذي يسببه التنمر.

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