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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. عرض حكاية «9 خطوات لقلب الرجل» من «حلوة الدنيا سكر»

السبت 13/مارس/2021 - 11:38 ص
حلوة الدنيا سكر
حلوة الدنيا سكر
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة dmc الليلة حكاية "9 خطوات لقلب الرجل" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والحكاية الجديدة من بطولة هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي.

يعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل".

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media، كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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