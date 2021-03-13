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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضِ الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

السبت 13/مارس/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - بدر - رشيد) عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 1034 م2 عبارة عن:- إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 804 م بقرى الوفائية والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.

كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 150 م٢ بقرية عين جالوت بمركز بدر، وإزالة شدة خشبية دور أول علوى بمساحة 80 م بقرية ديبى التابعة لقرية محلة الأمير برشيد.

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