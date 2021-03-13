«المالية»: 10% مصاريف إدارية بمقايسات إصلاح الطرق والمرافق

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2021، في إطار جهود الوزارة لمعالجة المبالغ التي تحصل عليها بمعرفة الجهات الخاضعة لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بشأن الطرق العامة وتعديلاته من الهيئات والشركات والأفراد، مقابل إصلاح ما تم إتلافه في الشوارع والطرقات وسائر المرافق العامة نتيجة قيامهم بأعمال أو إصلاحات من الأمور العاجلة التي لا تتحمل أي تأخير، للمحافظة على المال العام والخاص، وتجنب أي حوادث.وشددت وزارة المالية، في كتابها الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، على ضرورة تحري الدقة عند عمل المقايسات الخاصة بإصلاح ما تم إتلافه في الشوارع وسائر المرافق العامة نتيجة قيام الشركات والأفراد والهيئات بهذا الإتلاف، مع إضافة 10% مصاريف إدارية قيمة كل مقايسة تؤول إلى إيرادات الدولة.كما أكدت الوزارة على ضرورة سداد ما تبقى من مستحقات كل جهة بعد إتمام إعادة الشيء إلى أصله، بموافقة الجهة الفنية الخاصة المشرفة على العمل.