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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة 2021

السبت 13/مارس/2021 - 12:02 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
طباعة
يبحث الكثير من الطلاب عن كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة 2021، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد لدخول الامتحانات التجريبية حيث إنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي 3 اختبارات إلكترونية في الموعد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التجريبي الأول في منتصف شهر يناير الماضي تجريبيًا من أجل تدريب الطلاب على الاختبارات بواسطة استخدام جهاز التابلت.

وترصد الدستور لقراءها من الطلاب طريقة طباعة استمارة الثانوية العامة 2021.

طريقة طباعة استمارة الثانوية العامة 2021

ويجب إتباع بعض الخطوات لطباعة استمارة امتحانات الشهادة الثانوية، المقرر أن يتم تسليمها للمدرسة، حتى يتمكن الطلاب من دخول الامتحانات، وإليكم الخطوات وهي كالتالي:

_ أولا يجب على الطالب الدخول على موقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا 

_ ثانيا يسجل الطالب الباسورد الخاص به الذي يبدأ #Std، ويتم كتابة تاريخ الميلاد بعد علامة الشباك.

_ ثالثا يجب التأكد من صحة البيانات عقب فتح الاستمارة.

_ رابعا وبعد التأكد من البيانات، يجب الضغط على كلمة اطبع وبعدها سوف يتم تحويل الاستمارة pdf، ويتاح تحميلها على الهاتف، ثم طباعة الاستمارة.

رابط استمارة الثانوية العامة 2021

الدخول على رابط استمارة الثانوية العامة 2021 (من هنا

ويبدأ الطالب في ملء بيانات استمارة الثانوية العامة 2020 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الموقع الذي تم تفعيله من قبل وزارة التربية والتعليم، وتستعرض الدستور في السطور التالية خطوات ملء الاستمارة بعد الدخول علي رابط إستمارة الثانوية العامة 2021:

- أولًا يفترض بالطالب الحصول على الرقم السري والباسوورد الخاص به من موقع التربية والتعليم.

- بعدها يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

- ثم يبدأ الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية.

-يتم ملء الاستمارة التي تظهر على الشاشة بيانات الطالب الشخصية وهي على الاسم، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وجنس الطالب، ومهنة ولي أمره.

تابع أيضاً:

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي (dostor.org)

-ثم تتم كتابة شعبة الطالب سواء علمية أو أدبية.

- والخطوة الأخيرة هي طباعة الاستمارة بعد كتابة كل البيانات السابقة، مع طباعة صورة للطالب لكي يتمكن من دخول الامتحانات.

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