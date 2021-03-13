كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة 2021

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الأول الإعدادي (dostor.org)

-ثم تتم كتابة شعبة الطالب سواء علمية أو أدبية.- والخطوة الأخيرة هي طباعة الاستمارة بعد كتابة كل البيانات السابقة، مع طباعة صورة للطالب لكي يتمكن من دخول الامتحانات.