ضمن مبادرة «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 7 قوافل اليوم وغدًا
السبت 13/مارس/2021 - 11:41 ص
سارة سعودي - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها أطلقت، اليوم، 7 قوافل طبية، وستستمر حتى الغد، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل"، بمحافظات "البحر الأحمر- الإسكندرية- أسيوط- سوهاج- الفيوم- القليوبية- كفرالشيخ".
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجا.