ضمن مبادرة «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 7 قوافل اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها أطلقت، اليوم، 7 قوافل طبية، وستستمر حتى الغد، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل"، بمحافظات "البحر الأحمر- الإسكندرية- أسيوط- سوهاج- الفيوم- القليوبية- كفرالشيخ".وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجا.