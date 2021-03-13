إحالة مدرسة للتحقيق.. «الدستور» يرصد بدء العملية التعليمية فى المحافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحيل العاملين بمدرسة المستقبل للتحقيق



انتظام العملية الدراسية في كفر الشيخ وسط إجراءات احترازية



1750 مدرسة تفتح أبوابها أمام الطلاب في القليوبية



«تعليم الإسكندرية»: خطة لمتابعة المدارس ميدانيًا مع انطلاق الدراسة



استقبل عدد من المدارس، صباح اليوم السبت، الطلاب فى أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثاني، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من كورونا.استقبلت مدارس الوادى الجديد طلابها، اليوم السبت، فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.من جانبه قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، إحالة مدرسة المستقبل للتعليم الأساسى للتحقيق العاجل، لعدم الانضباط الإدارى ولعدم انضباط العملية التعليمية والإهمال والتقصير فى العمل.جاء ذلك خلال زيارة فجائية لمدرسة المستقبل بقرية الزيات التابعة لمركز بلاط، حيث تمت إحالة العاملين بالمدرسة للتحقيق العاجل لعدم الانضباط الإدارى والانضباطي في اول أيام الفصل الدراسى الثاني.وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.مؤكدا أننا جميعا نسعى لتطوير الأداء شكلًا ومضمونًا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ بجميع الإدارات التعليمية، اليوم السبت، إقبالًا من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة سواء التعليم العام والتعليم الفني، في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.كما شهدت المدارس الفنية بالمحافظة بدء الحصص النظرية والتدريب العملي بالورش المتعددة، لتدريب الطلاب والطالبات على كتابة بعض الآيات القرآنية بالخط الكوفي، إضافة إلى تدريب الطلاب والطالبات على لف المواتير وكيفية إصلاح أعطال الكهرباء، وغيرها من التدريبات العملية.واطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لحماية الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة، ووجها بضرورة تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، وأن نضع نصب أعيننا جميعا تأدية الرسالة التي نحملها على أعناقنا على الوجه الأكمل للوصول بهم لأعلى المراكز وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية دائمًا.وقالت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المدارس استقبلت الطلاب وفقا للخطة الدراسية التي جرى وضعها تماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة لجميع مدارس المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب العاملين بالحقل التعليمي.انتظمت، اليوم، أول أيام الفصل الدراسى الثانى، داخل 1750 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بنطاق محافظة الدقهلية، وتستوعب 676285 طالبًا وطالبة، وذلك وسط إجراءات احترازية، حيث قامت كل مدرسة بتطهير الفصول استعدادا لاستقبال الطلاب، كما قامت إدارة المدارس بتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة لجميع التلاميذ قبل دخولهم المدرسة، كما جرى منع أي طالب لا يرتدى الكمامة من الدخول، بالإضافة إلى تخصيص غرفة للعزل بكل مدرسة لعزل أى طالب يشعر بأى أعراض اشتباه الإصابة بكورونا.من جانبه أكد علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، أن باقى مدارس المحافظة وعددها 1826 مدرسة ستنتظم غدا الأحد لتستقبل هي الأخرى نحو 812256 طالبًا وطالبة، مضيفا أنه تم التنبيه على إدارات المدارس وأولياء الأمور بالالتزام بتقسيم الصفوف لتحقيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسى، مؤكدا ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للطلاب وهيئة التدريس واستخدام الكحول والمطهرات باستمرار وتحقيق التباعد الاجتماعى، من خلال تقسيم الفصول وتطهير المقاعد يوميًا مع التوعية بين التلاميذ بأعراض المرض وكيفية الوقاية منه.وأوضح أنه تم تقسيم الفصول الدراسية في الحضور على مدار الأسبوع لتقليل كثافة الفصول لتحقيق التباعد، حيث تقرر أن يكون يوما السبت والخميس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وأن تكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى على أن يتم تقسيم الأيام حسب كثافة الفصول.وأشار إلى أنه فى المرحلة الإعدادية والثانوية فتم تحديد يومين لكل صف بحيث يكون يوما السبت والثلاثاء للصف الأول، والأحد والأربعاء للصف الثانى والإثنين والخميس للصف الثالث على أن يستكمل الطالب باقى الأيام على المنصة التعليمية مع زيادة الإشراف بالمدارس لتحقيق الانضباط ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.فى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم إعداد خطط المتابعة الميدانية للقيادات بالمديرية والإدارات داخل المدارس.كما أوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مكافحة انتقال العدوى وتحقيق انتظام العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة.وكان عقد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا، بمديرى عموم الإدارات بالمديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية، ووكلاء الإدارات ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية، موجهي عموم المواد الدراسية.وقد ناقش الدكتور محمد سعد مدير المديرية الاستعداد وخارطة طريق عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وآليات استكمال امتحانات النقل والشهادات الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية، والخاصة والدولي.وأكد ضرورة تطبيق كافة الضوابط لعودة الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع كافة الإجراءات والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين والوصول إلى أقصى درجات الأمان باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق الخطط الدراسية وعقد الامتحانات الشهرية وسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية.كما أكد جاهزية جميع المدارس وتهيئة الأجواء والمناخ التعليمي اللازم وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفق ما جاء بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن.وأشار مدير تعليم الإسكندرية إلى أهمية تطبيق التعليمات الخاصة بعودة الدراسة بمدارس التعليم الفني، وتطبيق جميع التعليمات والقرارات والكتب الدورية الواردة من وزارة التربية والتعليم الفني.ووجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمدارس بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول باستمرار تعقيمها وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة وعدم تجمع الطلاب فى الفصول بدون معلم أو فى فناء المدرسة مع تعقيم الحمامات وتطهيرها، إضافة إلى توزيع الطلاب على فسحتين أثناء اليوم الدراسى مع ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بارتداء الكمامات بشكل مستمر، والتنبيه على أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التوجه إلى المدرسة وأثناء التواجد خلال اليوم الدراسى حتى مغادرة المدرسة.