تباعد جسدى وقياس حرارة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى بدمياط

قال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تراجع باستمرار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بمدارس المحافظة، مضيفا أن "المحافظ" شددت على أعمال التعقيم قبل بداية اليوم الدراسي بصفة يومية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.وأكد "عثمان" أن الدكتورة منال عوض تطمئن بصفة يومية على توافر المواد المعقمة بالمدارس وتطمئن أولياء الأمور أنه لا تهاون من أجل توفير بيئة صحية تحقق الاطمئنان للطالب والمعلم، وتشدد على ارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين وتوفير أدوات النظافة والتعقيم في دورات المياه والتوجيه المستمر للطلاب والتوعية من مخاطر عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين الطلاب.