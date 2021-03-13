«الصحة» تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال 40 مركزا على مستوى الجمهورية.وشددت الوزارة، في بيان لها، أنها في انتظار الدفعات الجديدة من اللقاحات المضادة لكورونا، والتي من المقرر أن تصل خلال أيام.وأشارت إلى أنها تصرف اللقاح لجميع المواطنين من الفئات المستحقة، والذين قاموا بالتسجيل من خلال الموقع المخصص للحصول عليه مجانا في كافة مراكز الوزارة المخصصة لذلك.ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم حاليا بتطعيم الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.