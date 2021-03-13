ولادة قيصرية لمريضة «كورونا» في بني سويف

أجرى أطباء مستشفى سمسطا المركزي للعزل ببنى سويف، اليوم السبت، ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد حجزها بالعناية المركزة، حيث شعرت بآلام الولادة كونها في الأيام الأولى من الشهر التاسع وتم نقلها إلى غرفة عمليات المستشفى بعد تجهيزها لإجراء العملية وسط إجراءات احترازية حرصًا على سلامتها حيث وضعت مولودها في حالة جيدة.واستقبلت مستشفى سمسطا المركزي للعزل بإشراف الدكتور عمر الخواجة مدير المستشفى مريضة وتدعى "أ.م.م" تبلغ من العمر 25 عامًا ومقيمة بإحدى قرى مركز سمسطا مصابة بفيروس كورونا المستجد وتم حجزها بالعناية المركزة، حيث شعرت بآلام الولادة حيث كانت في الأيام الأولى في الشهر التاسع من حملها، وتم نقلها على الفور إلى غرفة العمليات بعد تجهيزها وتم إجراء العملية الجراحية بنجاح وخرجت المريضة بسلام لاستكمال العلاج بالعناية المركزة، ومولودها في حالة جيدة.وشارك فى إجراء العملية كل من الدكتور أحمد سعد أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد على طبيب التخدير، وفريق مكافحة العدوى والتمريض بالمستشفى.