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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد استهلاك مياه الري.. تأهيل ترع الجيزة والقليوبية

السبت 13/مارس/2021 - 11:18 ص
ترع
ترع
وائل القمحاوى
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تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها تأهيل ترعة النعامنة بمشتول السوق، وتأهيل ترعة اليمني للبحر الخليلى بري شبين القناطر، وترعة أم الفئران زمام هندسة ري شبرا، وتأهيل مسقة الحمران، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.

كما يواصل قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، أعمال تأهيل وتبطين ترعة أشمنت الشرقية بطول 2.035 كيلو متر وتخدم زمام  1435 فدانا بهندسة ري مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتأهيل وصلة الجيار بطول 0.600 كيلو متر بالجيزة، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الأداء.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن  مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه، وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

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