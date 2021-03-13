انفجار قنبلة فى مخيم للاجئين بجنوب لبنان

انفجرت قنبلة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان ليل الجمعة.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أنه سمع بعد منتصف الليل دوي انفجار في مخيم عين الحلوة، تبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة يدوية في منطقة عرب زبيد، عند الشارع الفوقاني داخل المخيم.ووفق الوكالة، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.وأنشئ مخيم عين الحلوة جنوب شرقي مدينة صيدا بجنوب لبنان في عام 1948من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء نحو 15 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم من قرى الجليل في شمال فلسطين إبان ما يسمى بـ "النكبة" (قيامة إسرائيل).