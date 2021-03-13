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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية تتلقى 152 ألف طلب تصالح بإجمالى 650 مليون جنيه

السبت 13/مارس/2021 - 11:15 ص
طلب تصالح
طلب تصالح
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٥٢ ألفا و٨٣٧ طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي ٩٥٠ مليونا و٨٠٧ آلاف جنيه حتى يوم السبت ١٣ ٣ ٢٠٢١.

وأوضح الدكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول (١٩٧٣) طلبا، رفض (٣٢٠) طلبا، وجاري فحص (١٥٠٥٤٤) طلبا، مشيرًا إلى تقديم المحافظة لكل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات و3 مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة يوم ٣١ ٣ ٢٠٢١، موضحًا أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطني المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

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