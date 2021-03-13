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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. بدء عرض حكاية «يوم من الأيام» على «الحياة»

السبت 13/مارس/2021 - 11:12 ص
ورا كل باب
ورا كل باب
محمد قدري
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تبدأ شبكة تليفزيون "الحياة" في التاسعة من مساء اليوم، عرض الحكاية الثانية من مسلسل "ورا كل باب"، والتي تحمل اسم "يوم من الأيام" للفنان أحمد خليل.

وتستمر القناة في عرض العمل من السبت 13 مارس حتى الأربعاء 17 من الشهر نفسه، في تمام الساعة 9 مساءً.

وتقدم الحكاية الثانية من مسلسل "ورا كل باب" بعنوان "يوم من الأيام" ويشارك في بطولتها أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عنانى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمد الشواف، بعد نجاح الحكاية الأولى باسم "ما لناش إلا بعض".

مسلسل "ورا كل باب" فكرة درامية للكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وطرح صناع العمل أغنية التتر بعنوان "ورا كل باب" غناء محمد عدوية.

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