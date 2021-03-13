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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 أبريل.. انطلاق المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس

السبت 13/مارس/2021 - 11:12 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
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تنظم جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي التاسع للجامعة، والذي يحمل عنوان "الجيل الرابع من الجامعات.، بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر الأستاذ دكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ دكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ فى الفترة من 6وحتى 8 أبريل المقبل.

يشارك بالمؤتمر عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.

يبحث المؤتمر عدة محاور أساسية هي:-

قطاع الابتكارات: iHUB

- قطاع الطلاب

ويشهد يعقد جلستين للمحاكاة، الأولى لطلاب القطاع الطبي وهي جلسة محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، والثانيةة لطلاب كليات قطاع العلوم الإنسانية وتهدف لبيان الدور الذى يمكن أن تضطلع به كل كلية فى تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

- قطاع الدراسات العليا ويضم:
1- العلوم الأساسية:
2- الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي.
3 - البعد البيئي والتغيرات المناخية.
4- مستقبل الثروة المعدنية في مصر.
5- الكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام اطياف الليزر.
6- هندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري.
7- التغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية.
8- الجديد بشأن لقاحات كوفيد 19 والدروس المستفادة.
9- دور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلي مصر.
- التطورات الهامة في التنوع البيولوجي العالمي.
- تقنية النانو في طب القلب.

- القطاع الطبي

- التطعيم والقيمة والتمويل والآثار بالنسبة لمصر
Vaccination، value and Finance and implications for Egypt
- الشراكات الدولية
International partnerships
- مستقبل نماذج الرعاية الصحية
Future Healthcare Models

Future of interprofessional development in health professions education
The future of assessment Post COVID-19: Medical education perspective

- الرعاية الصحية المجتمعية التوعية بجامعة عين شمس
ASU Healthcare Community Outreach
- التفكير القطبي في التعليم الطبي
polarity thinking in medical education
- مدخل إلى المعلوماتية الحيوية
Introduction to bioinformatics

- الطب الدقيق
Precision Medicine

جدير بالذكر أن شهادة حضور المؤتمر بمثابة دورة تدريبية من دورات الترقية.

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