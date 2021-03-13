حركة تنقلات بين نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالدقهلية

أصدر أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرارا جديدا يحمل رقم 121 لسنة 2021 تضمن حركة تنقلات بين عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتصعيد لبعض القيادات للعمل نوابا لرؤساء الأحياء والمدن وأيضا إلغاء ندب آخرين وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية.وشمل قرار المحافظ ندب وائل حامد الدسوقى من نائب رئيس حى شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، ونجلاء فتحى أحمد محمد رئيس الوحدة المحلية بصهرجت الصغرى للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وريهام حسن يوسف الحلو مدير إدارة شباب الخريجين بحى غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس حى شرق المنصورة.كما شمل القرار ندب أحمد هلال زهرى نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، ومحمد السعيد عطالله مدير المتابعة برئاسة مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا رئيس مركز ومدينة الجمالية، وأشرف محمد عبد الواحد من رئاسة مركز ومدينة تمى الأمديد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.كما شمل القرار ندب عبده زكريا على نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبا رئيس مركز ومدينة دكرنس، وأحمد عبد المعتمد أحمد جاد الرب رئيس الوحدة المحلية ببدواى بمركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة نبروه، والمرسى عبد العظيم هيكل من نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا.