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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

السبت 13/مارس/2021 - 01:17 م
مناهج الأزهر الجديدة
مناهج الأزهر الجديدة
شيماء حسين
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أيام قليلة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، لذلك يسارع الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تحميل الكتب الدراسية و توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني إلكترونيا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

ويرغب الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية في معرفة مناهج الفصل الدراسي الثاني كاملة قبل بدء الدراسة وذلك لوضع خطة زمنية مناسبة لمذاكرة الدروس ومراجعتها بصورة مناسبة قبل الامتحانات النهائية لذلك أطلق الأزهر الشريف موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا)، يمكن من خلاله معرفة المناهج الدراسية المزمع دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني خاصة مع رفع الغياب وجعل الحضور اختياريا حرصا على سلامة الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة.

موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت 13 مارس عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا العالمية حيث يتم شرح المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقها الأزهر الشريف لطلابه لمتابعة دروسهم كحيله لاستمرار العملية التعليمية في ظل الفيروس اللعين الذي ينتشر بسرعة فائقة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 ومنها إلى سائر البلدان وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن حتى الآن.

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خطوات تحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني

يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الراغبين في معرفة مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني وتحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلكترونيا دون الذهاب الى المعاهد الدراسية لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك إتباع الخطوات التالية 

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لتحميل الكتب الدراسية الذي أعده الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة تحميل الكتب الدراسية من القائمة الرئيسية

تحديد المرحلة التعليمية ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بوضع علامة صح أمام الخانة المراده

تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)

الضغط على أيقونة التحميل ثم الحصول على الكتب الدراسية كاملة.

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