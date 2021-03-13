وكيل تعليم الوادى الجديد يزور مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة

فاجأ الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة، فى زيارة تفقدية لمتابعة سير منظومة العمل بالمدرسة، بحضور الدكتور جمال حسن وكيل المديرية للمدرسة، بمرافقة أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية.وخلال الزيارة اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على انضباط العمل والتزام الجميع بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة الجميع.وتفقد النيلى معرض المدرسة الذى يتضمن العديد من الأعمال الفنية والأشغال اليدوية التى نفذها طلاب المدرسة، حيث بدا المعرض فى أبهى صوره.ووجه النيلى خالص تقديره لجميع العاملين بالمدرسة وما يقدمونه من عطاء تجاه طلابنا من ذوى الهمم وما لمسه من إخلاص وتعاون الجميع لظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف.