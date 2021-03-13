تأجيل محاكمة صديق متحرش المعادي لـ15 مارس الجاري

أجلت محكمة جنح المعادى، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة صديق متحرش المعادى في اتهامه بالتستر عليه داخل مسكنه، إلى جلسة 15 مارس الجاري لعدم الاختصاص الرقمي.كانت قد أمرت النيابةالعامة بجنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهم "مدحت س" فني تكييف بتهمة بالتستر على المتهم محمد جودت 38 سنة، بمسكنه، إلى المحاكمة وتحديد جلسة المحاكمة.وكشفت التحقيقات أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.