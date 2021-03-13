مندوب السعودية بالأمم المتحدة يشارك في اجتماع المجموعة العربية

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.