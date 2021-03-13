الطب البيطري: ضبط 299 كيلو لحوم بأختام مزورة في السويس

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالسويس 299 كيلو من اللحوم الفاسدة والمختومة بأختام مزورة للتهرب من الذبح بالمجازر الرسمية.وتمكنت لجنة بتكليف من الدكتور طارق كمال زكى مدير عام الطب البيطرى بالسويس مشكلة من الدكتور محسن كامل السيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة نشوى محمد أبو الفتوح، والدكتورة شيماء شابون أطباء التفتيش على اللحوم بمشاركة مفتشى الرقابة التجارية بمديرية التموين بالسويس من ضبط 254 كجم من اللحوم الجاموسى والجملى التى لم تذبح فى المجازر المرخص لها قانونا والبدن عليه دوائر حمراء (بطش) لا تمت لأختام المجازر الرسمية لتضليل المستهلك وذلك بمحل جزارة غير مرخص بشارع داخلى بكفر أحمد عبده القديم، كما تم ضبط 45 كجم من اللحوم المفرومة والسجق بإحدى المطاعم بدائرة حى الأربعين.وتبين من الكشف أن جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضرين بواقعتى الضبط والعرض على النيابة المختصة للتحقيق تحت إشراف المحامى العام لنيابات السويس.