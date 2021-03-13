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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس عصابة سرقة المواطنين بالتجمع

السبت 13/مارس/2021 - 11:23 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بضبط كل من "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في ٤ قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في ٣ قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م" حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وبتطوير مناقتشهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط عدد من المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بدائرة قسم شرطة السلام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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