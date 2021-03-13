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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب جامعة مطروح يواصلون أداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية

السبت 13/مارس/2021 - 11:02 ص
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، إن طلاب الجامعة يواصلون أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الثالث، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس الجامعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020 2021 مع عمداء الكليات، والتي بدأت في 27 فبراير الماضي، مشيرًا إلى بداية الأسبوع الثالث للامتحانات بكليات الجامعة الإحدى عشر، دون رصد أي مشكلات، حيث يسود الهدوء والانضباط والالتزام كافة اللجان.

وأشار النجار، إلى أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، مؤكدا على توظيف إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات في سهولة ويسر، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعلنة التي وضعتها الكليات وراعت فيها تقسيم الامتحانات على فترات، بهدف تقليل الكثافة والتكدس الطلابي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

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