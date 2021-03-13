ارتفاع كبير فى أسعار الذهب والعملات الأجنبية بتركيا

شهدت الأسواق التركية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب، مع بداية أيام العطلة الأسبوعية، اليوم السبت، وقفز سعر الجرام من المعدن النفيس بقيمة 4 ليرات ليرتفع من 415 ليرة إلى 419 ليرة.واستقرت العملات الأجنبية في تركيا عند مستويات مرتفعة أمام الليرة التركية، وسجل سعر الدولار الأمريكي 7.56 ليرة تركية، بينما سجل سعر اليورو ارتفاعًا طفيفًا ليصل سعر 9.05 ليرة، مرتفعًا من 9.03 ليرة.وكان مدير عام البورصة التركية، هاكان أتيلا، أعلن استقالته اعتبارًا من 8 مارس 2021، وجرى قبول استقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة.تأتي الخطوة إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بتوقيع عقوبة الحبس بحق أتيلا على خلفية قضية التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر «بنك خلق» الحكومي التركي.