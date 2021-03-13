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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع

السبت 13/مارس/2021 - 11:49 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
هويدا سعيد
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شاركت مؤخرا الفنانة حنان مطاوع، معجبيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقد ظهرت بمظهر جذاب وعصري.

أخر إطلالتها
وظهرت حنان مطاوع بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس سوداء ووضعت إكسسوارا من الفضة، واعتمدات على تسريحة الشعر المنسدل، وحرصت على وضع المكياج الترابي الذي يمشي معها.


إطلالتها
وتعتبر الفنانة واحدة من أيقونات الموضة في مجالها، وتتمتع بذوق عالي في اختياراتها إطلالاتها، حيث أنها متابع جيد لأحدث صيحات الموضة العالمية، وهي تفضل الأزياء المحتشمة ذات الألوان الهادئة والمبهجة.


من الناحية الجمالية
دائما ما تفضل الفنانة حنان مطاوع الظهور بالشعر الأسود الطويل، مع تركه منسدلا، مع اعتماد مكياج ترابي هادي يبرز ملامحها، حيث أنها تفضل البعد عن التكلف في اختياراتها للمكياج.

ونصحبكم مع مجموعة من أبرز اطلالات الفنانة حنان مطاوع التي تظهر جمالها.
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات حنان مطاوع

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