5 رسائل من شيخ الأزهر فى مؤتمر حوار الأديان

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنَّ الأزهرَ الشَّريفَ يرفضُ نظريَّةَ صراعِ الحضاراتِ، ويدعو إلى إقامةِ سلامٍ حقيقيٍّ بين بني الإنسانِ، ويتصدَّى لاستغلالِ الدِّينِ كأداةٍ لإشعالِ الفتنِ بين أبناءِ الوطنِ الواحدِ؛ ولذا فإنَّ الأزهرَ يتواصلُ ويتعاونُ مع المؤسَّساتِ كافَّةً؛ لتبادلِ الرُّؤَى والأفكارِ حولَ ترسيخِ قيمِ التَّعايشِ المشتركِ، ونبذِ العنفِ، ومواجهةِ التَّطرُّفِ، وإرساءِ دعائمِ المواطنةِ، وتبنِّي حوارٍ حقيقيٍّ يستثمرُ التَّعدُّديَّةَ الفكريَّةَ والتَّنوُّعَ الثَّقافيَّ، ويعترفُ بالهويَّاتِ والخصوصيَّاتِ، ويحترمُ الرُّموزَ والمقدَّساتِ.وأضاف في كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الــ31 الذي ينطلق تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" المنعقد اليوم السبت: "حقَّقَ الأزهرُ الشَّريفُ عبرَ كياناتِه المختلفِة، وأدواتِه المتعدِّدةِ نجاحاتٍ كبيرةً داخلَ مصرَ وخارجَها فأقامَ حواراتٍ دينيَّةً حضاريَّةً، كانت لها نتائجُ ملموسةٌ على الصَّعيدين الوطنيِّ والعالميِّ".وتابع وكيل الأزهر أن من هذه الكياناتِ الأزهريَّةِ مركز الحوارِ بين الأديانِ الَّذي استطاعَ أن يعيدَ الحوارَ بين الشَّرقِ والغربِ كحلقةِ وصلٍ فعَّالةٍ، وكذلك «بيتُ العائلةِ» الَّذي برزَ نموذجًا مصريًّا أزهريًّا فريدًا في التَّعايشِ والتَّلاقي بين أبناءِ الوطنِ، والَّذي أثبت أنَّ نسيجَ الوطنِ قويٌّ متماسكٌ أمامَ التَّحديَّاتِ فلن ينالَ منه مَكرٌ، ولن يؤثِّرَ فيه خبثٌ. والتَّاريخُ المصريُّ يؤكِّدُ أنَّ المحاولاتِ الصَّلعاءَ لشقِّ صفِّ المصريِّين قد فشلَتْ، ولم تؤثِّرْ في الشَّعبِ المصريِّ، وأنَّ الهويَّةَ المصريَّةَ الحقيقيَّةَ محفوظةٌ بترابطِ أطيافِ المصريِّين إلى يومِ الدِّينِ.ووجه الضويني عدة رسائل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلا:" لقد جئت هذا المؤتمرَ أحملُ رسائلَ طيِّبةٍ من إمامِنا الطَّيِّب".الرِّسالةُ الطَّيِّبةُ الأولى: إِنَّ وحيَ السَّمَاءِ مَا نَزَلَ إلَّا ليرسمَ للإنْسَانِ طَريقَ السَّعَادَةِ في الدُّنيَا والآخِرةِ، ويُعَلِّمَه قِيَمَ الرَّحْمَةِ والحَقِّ والخَيْرِ، ويحفظَ دَمَه ومَالَه وعِرْضَه؛ فإذَا سَمِعْتُم أو قَرَأتُم أَنَّ دِينًا ما سَمحَ بِإراقةِ الدِّمَاءِ واغْتِيَالِ الحُقُوقِ فَاعْلَمُوا أَنَّ هَذا تَدْلِيْسٌ في تَصْويرِ حَقِيْقَةِ الدِّينِ.الرِّسالة الطَّيِّبةُ الثَّانيةُ: إِنَّ الإسْلَام لَيْسَ دِينًا مُنْفَصِلًا عَن رسالاتِ السَّماءِ السَّابِقَةِ عَلَيْه، بَل إنَّ الدِّينَ الإِلَهِيَّ دِيْنٌ وَاحِدٌ هو الإسْلَامُ، وَالدَّعوةُ إلى اللهِ إنَّما تكونُ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ والحواِر الهادئِ الَّذي لا يَجرَحُ الآخرَ ولا يسيءُ إليه أو إلى عقيدتِه، وإنَّ هذا الإسلامَ بريءٌ من كلِّ دعوةٍ إلى عقيدةٍ بقوَّةِ السِّلاحِ أو الإكراهِ أو استغلالِ النَّاسِ فقرًا ومرضًا؛ لأنَّه كما يقرِّرُ القرآنُ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.الرِّسالةُ الطَّيِّبةُ الثَّالثةُ: إنَّ فلسفةَ القرآنِ الكريمِ لا مكانَ فيها لعلاقاتِ الصِّراعِ وقتالِ المسالمين؛ ولذا فإن لفظَ «السَّلامِ» ومشتقاتِه يملأُ جنباتِ القرآنِ والسُّنَّةِ، حتَّى أصبحَ الإسلامُ والسَّلامُ وجهين لعملةٍ واحدةٍ إن صحَّ هذا التَّعبيرُ، ويكفي دليلًا أن نعلمَ أنَّ كلمةَ «السَّلامِ» بمشتقَّاتِها وردتْ في القرآنِ مائةً وأربعين مرَّةً، وأنَّ كلمةَ «الحربِ» وردتْ بمشتقَّاتِها ستَّ مرَّاتٍ فقط؛ فليس مستغربًا أن يقرِّرَ الإسلامُ مبدأَ «السَّلامِ» كأصلٍ في معاملةِ المسلمين وعلاقاتِهم مع الكونِ من حولِهم بكلِّ ما فيه من موجوداتٍ.الرِّسالةُ الطَّيِّبةُ الرَّابعةُ: إنَّ الحوار بين بني الإنسانِ ضرورةٌ يقتضيها التَّنوُّعُ والاختلافُ في الألسنةِ والألوانِ، وإنَّما يكونُ الحوارُ بين بني الإنسانِ فيما اتَّفقوا عليه من مشتركاتٍ، وما أكثرَها بينهم.الرِّسالةُ الطَّيِّبةُ الخامسةُ: إنَّ أوطانَنا أمانةٌ في أعناقِنا يجبُ أن نحافظَ عليها - أفرادًا ومؤسَّساتٍ، وشعوبًا وحكوماتٍ- وبكلِّ ما أوتينا مِن قوَّةٍ وأدواتٍ وفِكرٍ.