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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

340 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا بالغربية

السبت 13/مارس/2021 - 11:22 ص
كورونا
كورونا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم السبت، أن 340 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك من انطلاق الفعاليات وحتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرًا يوميًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة.

وأضاف وكيل الوزارة: يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.

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