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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيلي يتفقد مدارس الداخلة مع انطلاق أول أيام الفصل الدراسي الثاني

السبت 13/مارس/2021 - 11:32 ص
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
محمد مهدي
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أجرى الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جولات تفقدية بعدد من مدارس المحافظة في أول يوم دراسة بالفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

حيث تفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرسة أسمنت الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية، مقدما تهنئته لجميع العاملين بالمدرسة والطلاب ببداية الفصل الدراسى الثاني.

وخلال الجولة أطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على جاهزية المدرسة لاستقبال طلابها، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لحماية الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة.

موجها بضرورة تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، وأن نضع نصب أعيننا جميعا تأدية الرسالة التى نحملها على أعناقنا على الوجه الأكمل للوصول بهم لأعلى المراكز وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية دائما.

موجها خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمدرسة، لجهدهم المبذول من أجل مصلحة الطالب هدفنا المنشود دائما.

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