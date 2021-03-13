محافظ أسوان: استمرار تراخيص البناء حتى الدور الرابع بالمدن الرئيسية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم إعطاء توجيهات مباشرة لرؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، باستمرار عمل التراخيص وفقًا للكتاب الدورى رقم (63) الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بضبط منظومة العمران واستمرار عمل منظومة التراخيص بالمدن والقرى والعزب والتوابع، وكذا استمرار أعمال البناء حتى الدور الرابع وفقًا لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم ( 21 ) المنعقدة في 2892020 والخاص بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات حتى الانتهاء من الاشتراطات البنائية.وكشف المحافظ عن عدم صحة ما تداولته بعض المواقع من وقف أعمال البناء وأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة، وخاصة أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.