رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: استمرار تراخيص البناء حتى الدور الرابع بالمدن الرئيسية

السبت 13/مارس/2021 - 10:57 ص
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم إعطاء توجيهات مباشرة لرؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، باستمرار عمل التراخيص وفقًا للكتاب الدورى رقم (63) الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بضبط منظومة العمران واستمرار عمل منظومة التراخيص بالمدن والقرى والعزب والتوابع، وكذا استمرار أعمال البناء حتى الدور الرابع وفقًا لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم ( 21 ) المنعقدة في 2892020 والخاص بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات حتى الانتهاء من الاشتراطات البنائية.

وكشف المحافظ عن عدم صحة ما تداولته بعض المواقع من وقف أعمال البناء وأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة، وخاصة أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

موضوعات متعلقة

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

بدء الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس الجمهورية.. غدًا

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

ألمانيا: تزايد جرائم التطرف بالبلاد في 2020 رغم الجائحة

جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

طبيب: المضادات لا تضمن الحماية من كورونا

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة