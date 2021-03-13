5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ شهر أغسطس الماضي، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 616 ألفًا و611 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أن 281 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 547 ألفًا و166 متعافيًا، وتوفي 72 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و776 وفاة.