وزير القوى العاملة يسلم بوليصات تأمين للصيادين وعقود عمل لذوى الاحتياجات

سلّم وزير القوي العاملة محمد سعفان، يرافقه اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، بوليصات تأمين لـ2305 صيادين، و1001 للعمالة غير المنتظمة، و20 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف التأمين على العجز الكلي والجزئي لصيادى البحر الأحمر، ولا تستحق صرفها إلا في حالة الوفاة أو العجز.وأكد وزير القوي العاملة خلال التسليم، أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق كافة معدلات التأمين للمواطنين وأصحاب المهن الحُرة، مشيرًا إلى أن توفير التأمين للعمالة الغير منتظمة وبوليصات التأمين، جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية هذه الفئات المستهدفة.وأضاف سعفان، أن بوليصات التأمين التي تم تسليمها اليوم قدرها ١٠٠ ألف جنيه، ولا يتم صرفها إلا في حالة العجز الكلي أو الوفاة.