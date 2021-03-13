استمرار حبس شقيقين بتهمة الاتجار في المخدرات بالشروق

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، بحبس شقيقين لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من الفودو والهيروين المخدر قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام شقيقين، محل إقامتهم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزلهم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الفودو وزنت نحو كيلو جرام، و45 جراما لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة