بريطانيا: إعطاء 24.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه جرى إعطاء 8. 24 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة، اليوم السبت، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ338 ألفا و103 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 12 أسبوعا.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 26. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 125 ألفا و579 حالة حتى الآن.ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.