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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإمارات المركزي يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الشركات

السبت 13/مارس/2021 - 10:48 ص
الإمارات المركزي
الإمارات المركزي
وكالات
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وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع مؤسسة "آرورا 50" الاجتماعية لتعزيز أطر التعاون فيما بينهما بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة بالدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت أن المذكرة، التي تم توقيعها افتراضيًا، تهدف إلى تعزيز الشراكة من أجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تبادل المعرفة وتنمية المواهب النسائية.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، إن بلاده "قطعت أشواطًا كبيرة طوال العقد الماضي في رفع مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص".

وأشار إلى أن "تحقيق التوازن بين الجنسين يعد جزءا لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021"، مؤكدا العمل بشكل وثيق مع لجان الترشيح بمجالس إدارة المؤسسات المالية لضمان التمثيل العادل للمرأة في مجالسهم، وفقاُ لنظام حوكمة الشركات الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ووفق الوكالة، "تهدف مذكرة التفاهم إلى تسريع جهود التنوع بين الجنسين ورفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وذلك عبر توفير منصة لتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل المتخصصة ودعم وتنمية المهارات".

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