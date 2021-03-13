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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن نصري: الهجوم على مصر سيزداد بصورة متفاوتة الفترة القادمة

السبت 13/مارس/2021 - 10:48 ص
أيمن نصري
أيمن نصري
محمد الشريف
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قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى والأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، أمر اعتادت عليه تلك المنظمات نحو الاستخدام السياسي للملف الحقوقي لخدمة وحماية مصالحها في الداخل والخارج حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ الحقيقية لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، واستخدام ذلك الملف الحقوقي كأداة سياسية وورقة ضغط على الدولة المصرية، وهو أمر تعودنا عليه من قبل في فترات حكم الإدارات الأمريكية التي تنتمي للحزب الديمقراطي والتي تتسم بالعداء الشديد للقيادة السياسية خاصة بعد 30 يونيو وأخرها الرئيس السابق باراك أوباما، والذي حاول استخدام الملف الحقوقي وملف الأقباط للهجوم على الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي.

وأضاف نصري لـ"الدستور"، أن الهجوم على مصر سيزداد بصورة متفاوته فى الفترة القادمة ومن الممكن أن ترتفع وتيرته مدفوع بتحركات مكثفة من المنظمات الحقوقية الإخوانية التي بدأت بتكثيف تحركاتها داخل دوائر صنع القرار السياسي الأمريكي بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسي مدعوما من بعض المنظمات الحقوقية التي خرجت من مصر بعد 30 يونيو وعلى رأسها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحركات داخل أروقة الأمم المتحدة وتحديدا المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذى يتزامن حاليا مع فعاليات الدورة ٤٦ للمجلس الدولي في دورته العادية الأولى في 2021.

وأكد نصري: "كل هذه التحركات الهدف منها هو تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي التجمع المصري لحقوق الإنسان، فهذه التحركات الحقوقية ضد الدولة المصرية في الفترة القادمة تتطلب موجهاتها من الأطراف الحقوقية المحلية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان وتشكيل تحالفات من منظمات محلية لمواجهات التحالف الحقوقية الدولية مع ضرورة تحرك لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ولجنة العلاقات الخارجية أيضا بالبرلمان لأهمية وضرورة التواصل مع البرلمانات الغربية".

وتوقع أيمن نصري، من خلال تقارير صدرت عن المنتدى منذ وقت قصير، أن الدورة 46 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان سوف تشهد بداية هجوم شرس على الدولة المصرية من قبل المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسي، وهو أمر متوقع حدوثه في الدورات القادمة، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع هجوم أوروبي من خلال تقرير البرلمان الأوروبي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع فوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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