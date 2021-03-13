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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

السبت 13/مارس/2021 - 10:47 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4803 شاحنات.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفا و520 طنا تشمل: 10500 طن فوسفات و14120 طن يوريا و1900 طن برادة حديد، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و299 طنا تشمل: 1328 طن خشب زان و8189 طن حديد و2900 طن برادة حديد و5509 أطنان ابلاكاش و12379 طن قمح و1720 طن ذرة و1410 أطنان صودا و2864 طن فول.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 507 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وسنغافورة والصين وإنجلترا وروسيا وهولندا ومالطا وأمريكا وهونج كونج وسلوفينيا وكرواتيا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 658 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1801 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 117 طنا و620 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137 ألفا و285 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار بعد أن فرغ عدد 26 حاوية 20 قدما قادما من 6 أكتوبر.

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