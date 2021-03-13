موسكو: نشعر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن حول إفريقيا الوسطى

أعربت روسيا عن خيبة أملها من قرار مجلس الأمن حول قوات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك لأنه لم يتطرق في نصه إلى المبادئ التوجيهية الأممية لتقديم المساعدات الإنسانية.وأشارت البعثة الدائمة لروسيا في الأمم المتحدة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم السبت - إلى أن الوفد الروسي امتنع لهذا السبب عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول قوات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.وأضافت البعثة في بيانها: "نود التأكيد، على أننا ندعم دائما نشاط قوات السلام، التي تلعب دورا مهما في ضمان أمن هذه الدولة، وخاصة خلال الفترة الانتخابية الحالية هناك، على خلفية محاولات عدد من الجماعات المسلحة غير الشرعية تعطيل هذه الانتخابات".وتابع البيان: "وخلال ذلك، تشعر موسكو بخيبة أمل، لأن نص المشروع القرار، لم يتضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم( 46182).. ويجب القول، إن ضمان ظروف نقل وتسليم المساعدة الإنسانية يعتبر جزءا هاما من تفويض قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى".وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت في وقت سابق على تمديد تفويض قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، مع زيادة قوامها بمقدار 2750 عسكريا و940 من رجال الشرطة.