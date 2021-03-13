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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بسيوني: بيان «حقوق الإنسان» حول مصر اعتمد على تقارير مسيسة

السبت 13/مارس/2021 - 10:45 ص
مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان
محمد الشريف
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قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن بيان دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان بشأن مصر لا يتفق مع الآليات الخاصة بالمجلس، كونها آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان الخاصة بالدول الأعضاء، ومصر حصلت على إشادات فى بعض الملفات وكذلك توصيات تعمل عليها حاليا، بالإضافة إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالخارجية هى من تقوم بالتنسيق ووضع الاستراتيجية الوطنية ومراجعة التوصيات والعمل عليها وتنفيذ التوصيات بشكل ملموس فى مصر.

وأضاف بسيوني، لـ"الدستور"، أن ملف حقوق الإنسان شهد بالفعل هناك تطورات فى الملفات وتطورات فى قضايا حقوق الإنسان، ومنها ملفات السجون والاحتجاز الذين تحدثوا عنها، فهو بالفعل تم تطوير لتلك الملفات وتم فتح السجون لزيارة البعثات الحقوقية ومتابعة أوضاع السجناء، وهناك مؤسسات دولية وأفريقية يقومون بزيارة السجون ومتابعتها، موضحا أن من تحدثوا عنهم هم ليسوا موجودين فى الواقع وانما اعتمدوا على معلومات وتقارير مشبوهة، فمصر ليس بها معتقلين سياسيين، وإنما بها من هو مدان على ذمة قضايا الإرهاب، أو على ذمة قضية ومحبوس احتياطيا، لمتابعة التحقيقات.

وأوضح بسيوني، أنهم يعتمدون على تقارير مسيسة تصدر من بعض المنظمات التى سيست قضية حقوق الإنسان، وهذه التقارير لا تعبر عن الوضع الحقيقي فى مصر، وخاصة فى ظل الانفتاح الكبير الذى تشهده مصر فى ذلك الملف، وما نراه فى القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، والمشروعات التى تمت فى مجال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، فكل ذلك يؤكد أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يسير بخطى أكثر تماسكا، فنحن إمام بيان إعلامى هدفه الزخم الإعلامي وليس له تأثير سياسي، ويعطي رؤية مجتزءة لتلك الدول، التى تعمل مع المنظمات لعمل ضغوط، على الدولة المصرية، والقيام بأفعال تسئ لحقوق الإنسان.

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