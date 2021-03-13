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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برنامج الأغذية العالمي: معدلات الفقر في العراق وصلت إلى 31.7%

السبت 13/مارس/2021 - 10:42 ص
الفقر في العراق
الفقر في العراق
أ ش أ
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كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في العراق، عن وصول معدلات الفقر في العراق الى 31.7 %.. مطالبا بدعم إضافي من الدول المانحة.. حيث أظهرت المراقبة المنتظمة لبرنامج الغذاء العالمي، في ديسمبرالماضي أن نحو 3 ملايين شخص في العراق، منهم 731000 نازح داخليا، لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج - في تصريح له اليوم، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا - إن "برنامج الأغذية العالمي يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء البالغ 2100 سعرة حرارية في اليوم".. مضيفا أن 10 % من الناس يستخدمون "استراتيجيات التأقلم" للمساعدة في وضعهم، لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام لتناوله، من بين هؤلاء نحو 35 % يشترون أغذية أرخص ويقترض نحو 27 % طعاما".

واشار ميجاج الى أن "برنامج الأغذية العالمي يعمل خلال العام الحالي للوصول إلى 849000 شخص في جميع أنحاء العراق، من خلال الدعم الشهري للأشخاص الأكثر ضعفا، وبناء القدرة على الصمود وبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب دعم الحكومة، بما في ذلك رقمنة وإصلاح نظام التوزيع العام للحصص الغذائية، كما يتوسع عمل برنامج الأغذية العالمي في جنوب البلاد، حيث مؤشرات الفقر من بين الأسوأ".

وكشف عن "ارتفاع متوسط سعر سلة الغذاء بنسبة 14% منذ تخفيض قيمة العملة ومن المتوقع أن تظل عند مستوى مرتفع جديد ما سيؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للسكان المعرضين للخطر في العراق، وخاصة النازحين والعائدين واللاجئين وغيرهم من العراقيين الضعفاء".

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