رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

السبت 13/مارس/2021 - 10:48 ص
سمكة قرش
سمكة قرش
وكالات
طباعة
تم إغلاق شواطئ، بالقرب من منطقة "ميريمبولا" على بعد حوالي 430 كيلومترا جنوب سيدني، لمدة 24 ساعة بعد أن تعرضت امرأة في الستينيات من عمرها لهجوم من سمكة قرش، صباح اليوم السبت، طبقا لما ذكرته هيئة "سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز" المعنية بحماية هواة رياضة ركوب الأمواج.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم إغلاق حوالي 20 كيلومترا من الشواطئ، بعد أن تعرضت امرأة لعضة في فخذها من سمكة قرش، بينما كانت تسبح في شاطئ "ميريمبولا" الرئيسي، حوالي الساعة السابعة صباحا (2000 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة).

ورصد المارة زعانف وحيوانًا ضخمًا، طبقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية للأنباء نقلًا عن المفتش بهيئة الإسعاف بولاية نيو ساوث ويلز، روبرت وايتني.

ونقل عن واتني قوله "ما يمكن أن نراه هو أن المريضة تعرضت للعديد من الجراح، فيما كان يمكن أن يكون حادثًا مرعبًا".

يشار إلى أن الهجمات المميتة لأسماك القرش في المياه الأسترالية زادت ثمانية أضعاف في عام 2020، مما يجعله العام الأكثر دموية منذ عام 1934.

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

ألمانيا: تزايد جرائم التطرف بالبلاد في 2020 رغم الجائحة

جزيرة سياحية في تايلاند تعتزم إعادة الفتح بعد تلقي لقاح كورونا

طبيب: المضادات لا تضمن الحماية من كورونا

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«المركب» بين الفضيلة والرزيلة في مفردات الحارة المصرية

«الكتاب والتفاحة».. تفاصيل معركة عباس العقاد مع محمد مندور

أبرزهم محرم فؤاد.. يحيى الموجى: والدى اكتشف الكثير من النجوم

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة