إغلاق شواطئ جنوب سيدنى بعد تعرض امرأة لهجوم من سمكة قرش

تم إغلاق شواطئ، بالقرب من منطقة "ميريمبولا" على بعد حوالي 430 كيلومترا جنوب سيدني، لمدة 24 ساعة بعد أن تعرضت امرأة في الستينيات من عمرها لهجوم من سمكة قرش، صباح اليوم السبت، طبقا لما ذكرته هيئة "سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز" المعنية بحماية هواة رياضة ركوب الأمواج.وقالت الهيئة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم إغلاق حوالي 20 كيلومترا من الشواطئ، بعد أن تعرضت امرأة لعضة في فخذها من سمكة قرش، بينما كانت تسبح في شاطئ "ميريمبولا" الرئيسي، حوالي الساعة السابعة صباحا (2000 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة).ورصد المارة زعانف وحيوانًا ضخمًا، طبقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية للأنباء نقلًا عن المفتش بهيئة الإسعاف بولاية نيو ساوث ويلز، روبرت وايتني.ونقل عن واتني قوله "ما يمكن أن نراه هو أن المريضة تعرضت للعديد من الجراح، فيما كان يمكن أن يكون حادثًا مرعبًا".يشار إلى أن الهجمات المميتة لأسماك القرش في المياه الأسترالية زادت ثمانية أضعاف في عام 2020، مما يجعله العام الأكثر دموية منذ عام 1934.