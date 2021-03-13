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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمشاركة مصرية.. مؤتمر دولي حول تحديات المياه وأثر الإرهاب

السبت 13/مارس/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تشارك مصر بوفد يترأسه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، في فعاليات مؤتمر بغداد الأول للمياه، السبت والأحد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء  مصطفى الكاظمي، وبمشاركة جهات حكومية دولية وعربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمياه وجامعة الدول العربية فضلًا عن منظمات المجتمع المدني، وذلك لبحث ومناقشة التحديات التي تواجه الدول العربية فى توفير المياه وزيادة معدلات الفقر المائي العربي.

ويبحث المؤتمر سبل تحقيق الأمن المائي في الدول العربية، بالإضافة إلى تذليل ومواجهة  التحديات المستقبلية التي تواجه توفر المياه بما يتلائم مع المتطلبات الاساسية، واستثمار الخبرات العلمية لتنمية مواردنا المائية وتطوير البنية التحتية لمنشأت الري التي تدهورت بسبب عدة أزمات في الفترة الماضية، وكذلك زيادة الوعي للمحافظة على المياه والتعرف على اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجالات تنميتها.

ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والادارة المتكاملة للموارد المائية والامن المائي والغذائي على المستوى الداخلي والخارجي وتحديات التأثير المناخي، والتعاون الاقليمي والدولي للحد من نقص المياه، بالإضافة إلى تأثير الاعمال الارهابية على منظومة المياه والحد من تاثير الكوارث الطبيعية والسبل اللازمة لتجنب مخاطرها، ودور التكنولوجيا الحديثة في الحد من مشاكل الموارد المائية.

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