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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون يهاجمون مركزًا لخفر السواحل جنوب إيران

السبت 13/مارس/2021 - 10:52 ص
خفر السواحل
خفر السواحل
أمينة ذكى
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هاجم محتجون مركزًا لخفر السواحل بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من أفراد خفر السواحل الإيراني.

يأتي هذا فيما نظم عمال في شركة النفط الوطنية الإيرانية احتجاجات في العاصمة طهران ومدن أخرى الثلاثاء وسط استمرار الصعوبات المالية التي يعانون منها.

وقالت مصادر إن العمال القادمين من عدة محافظات تظاهروا خارج البرلمان للمطالبة بالمساواة في الأجور والمزايا بما يتماشى مع موظفي شركة النفط الوطنية المنتظمين.

ويكسب العمال المنتظمون حوالي 600 دولار شهريًا، بينما يكسب العمال المتعاقدون أقل من 200 دولار.

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